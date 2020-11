Nieuwe fiscale maatregelen: tabak opnieuw duurder en hogere aftrek voor kinderoppas

De regering heeft enkele nieuwe fiscale maatregelen goedgekeurd. Er komen onder andere hogere accijnzen op tabak, de kosten voor kinderopvang worden verlaagd en mantelzorgers krijgen financieel bijkomende steun.

Om gezinnen beter te ondersteunen en de kosten van de kinderopvang te verlichten zal het maximumbedrag per oppasdag en per kind worden verhoogd van 11,20 euro naar 13 euro. Wie dus kiest voor een erkende kinderopvang kan dan per dag tot 13 euro aftrekken van zijn inkomsten. Dat bedrag zal volgend inkomstenjaar 2021 nog verhoogd worden. De leeftijdsgrenzen van 12 jaar en 18 jaar worden ook opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar. En uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen komen voortaan ook in aanmerking.

Daarnaast komt er ook een verhoogde belastingvrije som voor mantelzorgers. Mensen zullen dus meer nettoloon overhouden na het betalen van de personenbelasting.

Tabak

Tabak zal binnenkort ook door de nieuwe fiscale maatregelen duurder worden vanaf januari. De prijs van een pakje van 20 sigaretten zal stijgen van 6,8 euro naar 7,50 euro. Voor een pakje rooktabak van 50 gram zal je vanaf januari 11,17 euro moeten neertellen in plaats van de huidige 9,7 euro.

