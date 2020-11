KAART. Verrassing na verrassing in de ‘swing states’: zo stemde Amerika in 2016

289 kiesmannen tegenover 228 voor Hillary Clinton, en dat met 3 miljoen stemmen minder. Donald Trump werd vier jaar geleden tot ieders verrassing de nieuwe president van de Verenigde Staten. Met dank aan de ‘swing states’.

Dat Californië, New Jersey en New York naar de Democraten gaan, daar schrikt niemand van in de nacht van 8 op 9 november 2016. Hillary Clinton scoort heel erg goed in al die typisch Democratische staten. Ook Vermont haalt ze zo binnen. Dat Donald Trump het klassiek Republikeinse Texas binnenhaalt, is ook geen verrassing, net zomin als zijn winst in Kentucky. De VS stemt heel traditioneel in 2016.

Al vroeg wordt duidelijk dat het op de ‘swing states’, kantelstaten die de ene keer Democratisch en dan weer Republikeins stemmen, zal aankomen. En even snel wordt duidelijk dat het volgens de peilingen onmogelijke scenario zich aan het voltrekken is. Trump haalt Ohio binnen, waarna ook Florida rood kleurt. Volgen elkaar snel op: North Carolina, Utah, Iowa. De ene mokerslag na de andere voor Clinton. Alle hoop van de gewezen first lady en minister rust dan nog op Pennsylvania, maar rond 7.35 uur is het voorbij. De ‘swing state’ - waarvan verwacht wordt dat ze ook in 2020 beslissend zal zijn - kantelt Trumps richting op.

Mathematisch kan op dat moment alles nog. Trump heeft 264 kiesmannen binnen en heeft er nog maar 5 nodig, een plausibel scenario met Wisconsin, Michigan en Arizona nog blanco. Het kamp-Clinton weigert de nederlaag toe te geven tot het echt zeker is, en dat gebeurt een uurtje later: de 10 kiesmannen van Wisconsin gaan naar Trump. Het presidentschap is binnen. Clinton belt Trump en feliciteert hem, waarna hij haar wat bemoedigende woorden toefluistert. Ook tijdens zijn overwinningsspeech looft hij haar kracht en doorzettingsvermogen. Het eerste en het laatste goede dat hij over haar zou zeggen.