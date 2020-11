Onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe schat de kansen in van de Amerikaanse presidentskandidaten: “De polls geven Trump 10% kans dat hij wint, maar dat is niet niks”

De Amerikanen trekken vandaag, 3 november, naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe blikt vooruit op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Vanaf wanneer wordt het interessant voor ons om de uitslagen te volgen? Wat moeten we aanvangen met de polls, die een Biden als winnaar voorspellen maar vorige keer ernaast zaten? En wat weten we al wanneer we woensdag wakker worden?