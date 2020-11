Militairen op straat houden of niet: na aanslagen in Europa laait discussie weer op

Na de aanslagen in Frankrijk en in Oostenrijk laait het debat over de militairen op straat weer op. Oppositiepartij N-VA hekelt dat de Vivaldi-regering die bewakingsopdracht op termijn wil afbouwen. In regeringsbronnen wijzen ze erop dat de Directie Beveiliging van de federale politie - een stokpaardje van toenmalig N-VA-minister Jan Jambon - nog altijd niet in staat is om de militairen te vervangen.