Terreurexpert: “Uitspraken Macron hebben mogelijk geleid tot deze terreuraanslagen”

Na de terreuraanslagen in Frankrijk en Oostenrijk lijkt het moslimextremisme opnieuw de weg te vinden naar Europa. Volgens terreurexpert Pieter Van Ostaeyen heeft dat mogelijk te maken met de uitspraken van Frans president Macron na de recente moord op leraar Samuel Paty. “Het idee leeft bij radicalen dat Frankrijk de oorlog aan de islam heeft verkondigd, en dan zijn deze aanslagen daar het gevolg van”, klinkt het.

Frankrijk is al een tijdje kop van jut in de islamitische wereld. Aanleiding zijn de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron na de recente moord op geschiedenisleraar Samuel Paty, die tijdens zijn les cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Die mag in het islamitische geloof niet worden afgebeeld. Macron sprak zich naar aanleiding van die moord fel uit tegen islamitisch extremisme en verdedigde de publicatie van spotprenten van Mohammed.

“Sinds de uitspraak leeft bij de radicalen het idee dat Frankrijk de oorlog aan de islam heeft verkondigd”, duidt terreurexpert Pieter Van Ostaeyen. Hij voegt eraan toe dat er sinds de uitspraken al weken haat wordt gezaaid tegen Macron en Frankrijk en dat er wordt opgeroepen tot wraak.

Inspiratie

De terreur in Frankrijk kan volgens Van Ostaeyen dan ook mogelijk worden toegeschreven aan Macrons uitspraken, de aanslag in Wenen is mogelijk het werk van een zogenaamde “copycat”. “Het gaat alleszins niet om grote, georganiseerde aanslagen, zoals die van Parijs of Brussel. Het zijn eerder ‘inspired attacks’, wat wil zeggen dat de dader zich heeft laten inspireren door de radicale ideologie en propaganda, maar dat er geen aangetoonde link is met een extremistische organisatie”, klinkt het.

Van Ostaeyen begrijpt wel niet dat de dader van de aanslag in Wenen zo onder de radar is kunnen blijven. “Hij had 22 maanden cel gekregen, maar werd na 8 maanden vrijgelaten omwille van zijn jonge leeftijd. Het doet mij dan ook serieus de wenkbrauwen fronsen dat hij niet beter werd opgevolgd, want ze wisten dat hij sympathieën had voor Islamitische Staat.”

Aanslag België

Of we de komende weken nog meer van die geïsoleerde aanslagen moeten verwachten, is volgens Van Ostaeyen nog koffiedik kijken. Hij ziet mogelijk wel soelaas in de verstrengde coronamaatregelen die in verschillende landen van kracht zijn. “De gemoederen zijn alleszins nog zeer verhit na de uitspraken van Macron, maar door de verschillende lockdowns kunnen daders minder slachtoffers maken, en daardoor gaat de storm misschien wat liggen.”

In België blijft het dreigingsniveau op dit moment alleszins op twee, wat betekent dat een aanslag weinig waarschijnlijk is. De Joodse gemeenschap in ons land is wel in opperste staat van alertheid na de aanslag in Wenen. “Het is aan het OCAD om de analyse van het dreigingsniveau te maken, maar ik vertrouw erop dat zij dat in eer en geweten doen. Ik zie ook geen directe aanleiding voor een aanslag in België, maar het is natuurlijk niet uitgesloten”, besluit Van Ostaeyen.