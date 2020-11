“Eigenlijk moeten de grenzen weer dicht”: de vijf voorwaarden voor een succesvolle versoepeling van de maatregelen

Hoe kunnen we de maatregelen binnenkort weer versoepelen zonder een derde coronagolf te riskeren? De nieuwe lockdown is nog maar net begonnen, maar nu al duikt die vraag op. Het Britse medische tijdschrift The Lancet analyseerde de exitstrategieën van negen landen in Azië en Europa, en ontdekte vijf voorwaarden voor een succesvolle afbouw. Een overzicht.