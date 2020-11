Chaos op de woningmarkt door coronaregels: wat mag wel en niet als je een woning wil (ver)kopen of (ver)huren?

Het is complete chaos op de woningmarkt, nu mensen door de coronamaatregelen geen huis of appartement meer kunnen bezichtigen. “De regering begrijpt onvoldoende dat daarmee heel veel mensen in ernstige problemen worden gebracht”, zegt het Huurdersplatform. De vastgoedsector stapt zelfs naar de Raad van State tegen het verbod. Maar hoe pakt u het nu de komende weken aan als u een huis wil (ver)kopen? En wat met de rechten van de (ver)huurders?