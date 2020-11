Directeur van Koninklijk Conservatorium in Brussel om dringende reden ontslagen

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) heeft vorige week dinsdag 27 oktober de beslissing genomen om de directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel Kathleen Coessens en haar medewerker Helmut De Backer om dringende reden te ontslaan. Dat schrijft Bruzz en wordt door Ann Brusseel, de directeur van de EhB, bevestigd aan Belga. De beslissing heeft geen gevolgen voor de studenten van het conservatorium.

Over de exacte reden voor het ontslag van Coessens en De Backer heerst nog veel onduidelijkheid. EhB-directeur Brusseel zegt zelf dat ze er verder niet op kan ingaan. “Ik ben er altijd geweest voor mevrouw Coessens, maar als er een ernstig geval van onregelmatigheden wordt vastgesteld, dan moet ik de wet volgen”, verklaart Brusseel.

Kathleen Coessens was sinds 2017 directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel en gaf er eerder ook les. Helmut De Backer ruilde begin van dit academiejaar zijn rol als opleidingshoofd muziek in voor die van trajectbegeleider. De twee ontslagen personen hebben intussen intern een beroep ingediend en de EhB-directrice bevestigt dit vandaag te hebben ontvangen. Binnen de twintig werkdagen volgt een uitspraak over het beroep.

“Het is spijtig dat het emotioneel gespeeld wordt, want je bewijst de studenten daar geen dienst mee. Al zijn er geen gevolgen voor de studenten en dat is het belangrijkst”, aldus Brusseel.