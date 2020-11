First Lady Melania Trump stemt in peperdure jurk maar zonder mondmasker

Melania Trump heeft op verkiezingsdag gestemd in een stembureau in Palm Beach in Florida. De 50-jarige first lady was er, ondanks de coronapandemie, de enige die geen mondmasker droeg.

Haar man, president Donald Trump, had bijna anderhalve week geleden al vervroegd gestemd. Ze zei dat ze hem toen niet had vergezeld, omdat ze op verkiezingsdag wilde stemmen. Dat deed ze effectief aan een stembureau in Palm Beach, in de thuisstaat van Trump, swing state Florida. De officiële woonplaats van de Trumps is zijn luxehotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

Volgens de peilingen is het concurrent Joe Biden die momenteel op kop gaat in Florida. De democraat zou een kleine voorsprong hebben op de huidige president.

De passage van de first lady ging niet ongemerkt voorbij. Melania verscheen in een jurk van Gucci - prijskaartje: net geen 4.000 euro - en zónder mondmasker. Daarmee was ze de enige die geen mondmasker droeg, ondanks de woekerende coronapandemie in het land.

