Vandenbroucke hoopt komende dagen stappen te zetten in richting van nieuwe teststrategie

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hoopt deze week nog stappen te kunnen zetten richting een Covid-teststrategie, waar mogelijk ook snelle antigentests of speekseltests een plaats in krijgen. Morgenvroeg/woensdagochtend bespreken de verschillende ministers van Gezondheid de mogelijkheden op een interministeriële conferentie.

Een taskforce onder leiding van professor klinische biologie Herman Goossens werkt al een tijdje aan een nieuwe teststrategie. Die moet uitmaken waar en in welke hoeveelheden coronatesten ingezet kunnen worden, en bekijken of er naast de klassieke neus- en keelwissers ook bijvoorbeeld speekseltesten kunnen worden afgenomen, waar dat kan en hoe die dan geanalyseerd moeten worden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hoopt morgenvroeg een nota van de taskforce te kunnen bespreken met zijn collega-ministers in de deelstaten tijdens een interministeriële conferentie volksgezondheid. Dat antwoordde hij dinsdagmiddag op een reeks vragen in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Coherente strategie

Bedoeling is om de strategie dan in de loop van de komende dagen politiek te bekrachtigen en definiëren, zei Vandenbroucke, al benadrukte hij wel dat de inkapseling van allerhande nieuwe testen niet eenvoudig is. “Er zijn heel wat veelbelovende mogelijkheden. Maar we moeten voor de drie gewesten en gemeenschappen een coherente strategie kunnen uitwerken waarbij we goed weten: wie krijgt welke test, wanneer gebruiken we die, op welke wijze en door wie worden ze afgenomen en hoe verbindt je de resultaten met de gegevensverzameling”, legde de sp.a-vicepremier uit.

Bovendien wordt voor de analyse van speekseltesten hoe dan ook een beroep gedaan op dezelfde laboratoria als die waar de klassieke PCR-testen geanalyseerd worden. “Dat weegt dus op de bestaande en beperkte capaciteit. Je kan niet zomaar uitgaan van bijkomende testcapaciteit.” Tot slot benadrukte Vandenbroucke dat de regering precies wil weten hoe betrouwbaar alle verschillende testen zijn. “Als je dat niet weet, dan neem je ongelofelijke risico’s met de volksgezondheid.”

Sowieso werkt het federale testplatform aan een opschaling van het aantal Covid-testen dat elke dag geanalyseerd kan worden, benadrukte Vandenbroucke nog. Tegen eind dit jaar moeten dat er 100.000 à 110.000 per dag zijn.