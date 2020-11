Burgemeester Lippens in behandeling voor gezondheidsproblemen: “Moet het de komende weken wat kalmer aandoen”

Knokke-Heist - Leopold Lippens (79), de flamboyante burgemeester van Knokke-Heist, sukkelt met zijn gezondheid. Hij ondergaat een behandeling en moet het de komende weken wat kalmer aandoen. “De burgemeester blijft de belangrijkste zittingen bijwonen”, klinkt het.

Afgelopen dagen viel al te horen dat Lippens in het ziekenhuis opgenomen zou zijn, maar die opname was niet coronagerelateerd. Dat bracht de geruchtenmolen op gang. Het gemeentebestuur bevestigt enkel dat de burgervader al even met de gezondheid sukkelt. De ware toedracht houden Lippens en zijn gemeentebestuur liever privé.

“Hij zal de belangrijkste vergaderingen en zittingen nog bijwonen, maar de komende weken moet onze burgemeester het wat kalmer aandoen. Hij blijft wel onze burgemeester in het veld”, aldus eerste schepen Piet De Groote (GBL), die ook niet verder ingaat op de situatie.

De burgemeester zou het naar omstandigheden wel goed stellen. “Ik heb hem nog aan de lijn gehad: hij klonk héél goed”, aldus De Groote. “Omdat er zo veel vragen omtrent zijn gezondheid kwamen, wou hij communiceren. Hij wil de mensen geruststellen. Indien noodzakelijk laat hij zich vervangen door zijn eerste schepen. We vragen om de privacy van de burgemeester te respecteren en er begrip voor op te brengen dat hij niet altijd bereikbaar is.”

Lippens vierde vorig jaar nog zijn veertigjarig jubileum als burgemeester van Knokke-Heist. “Ik amuseer me: dat is mijn geheim”, zei hij toen. Lippens onderging enkele jaren geleden al een hartoperatie en beloofde toen dat hij zou doorgaan als burgemeester tot hij 108 jaar oud is. In de praktijk heeft de burgemeester echter nog steeds geen plannen om af te treden. In oktober 2018 haalde hij nog 7.420 voorkeurstemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, 1.000 meer dan in 2012.