Amerikaanse bpost-dochter lag dagen stil door gijzelsoftware

Radial, de Amerikaanse e-commercedochter van bpost, is half oktober slachtoffer geworden van een aanval met gijzelsoftware. Dat heeft het Belgische postbedrijf bekendgemaakt bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Radial Noord-Amerika lag enkele dagen stil.

Bij een aanval met zogenaamde “ransomware” blokkeren cybercriminelen computersystemen en eisen ze meestal losgeld. Of bpost dat betaald heeft, zegt een woordvoerster niet. “Het onderzoek loopt. Inmiddels is de activiteit hernomen en er zijn geen gegevens gestolen.” Er was geen impact op de activiteiten van bpost buiten Noord-Amerika.

De aanval op Radial gebeurde ‘s avonds op 15 oktober, zegt bpost in zijn kwartaalverslag. Toen duidelijk werd dat er “aanzienlijke financiële en technische schade” mogelijk was, zette Radial de systemen uit. Dat kon schade voorkomen, maar de activiteiten lagen wel een tijd stil. Intussen zijn de activiteiten op alle locaties hervat, verzekert bpost.

Radial zal bijkomende maatregelen nemen om de hogere volumes tijdens de eindejaarsperiode goed op te vangen, zegt het bedrijf. Een globale financiële impact kan het bedrijf niet maken omdat het onderzoek loopt. Toch verhoogt bpost de winstverwachting van de hele groep: het gaat nu uit van een bedrijfswinst dit jaar van minstens 270 miljoen euro, tegen de eerdere prognose van 240-270 miljoen euro.