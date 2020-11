Schandalen, verwensingen en totale verbijstering: zo verliepen de Amerikaanse verkiezingen in 2016

Niemand die er echt rekening mee had gehouden dat Donald Trump, de excentrieke New Yorkse zakenman en tv-presentator, president van de Verenigde Staten kon worden. De peilingen wezen op een overwinning van Hillary Clinton na een bitsige en weinig fatsoenlijke campagne, maar toch was het de Republikein die de meeste kiesmannen achter zijn naam kreeg. Een terugblik op een opmerkelijke aanloop naar de verkiezingen.

Mexicanen zijn “verkrachters” en “criminelen” die niets anders doen dan drugs de VS binnenbrengen. De toespraak die zakenman en multimiljonair Donald Trump op 16 juni 2015 in de Trump Tower in New York ...