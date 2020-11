AA Gent moet in cruciale match een beroep doen op 17-jarige keeper Owen Jochmans: “Papa, jij bent veel nerveuzer dan ik”

Davy Roef testte opnieuw positief op corona en Sinan Bolat is geschorst. Dus start AA Gent donderdag tegen Rode Ster Belgrado met de 17-jarige Owen Jochmans in doel. Een debuut in de Europese match van de laatste kans. Owen wie? Wij schetsen een portret van de tiener die nog een klein beetje zou moeten groeien. “Tja, Thibaut Courtois is ook ooit voor de leeuwen gegooid, hé.”