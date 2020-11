Verwarring en onwetendheid: jongvolwassenen kennen fietsverkeersregels nauwelijks

Amper een op de vier Vlamingen kent de verkeersregels voldoende om te slagen voor een theorie-examen. Dat blijkt uit een grote online fietstest van VAB met vragen over fietsen op de openbare weg. Vooral jongeren tussen 18 en 25 scoren slecht: amper 14 procent slaagt. Zo wist slechts een op de drie deelnemers dat je anderhalve meter afstand moet houden bij het passeren van fietsers of voetgangers en is er veel verwarring over de voorrangsregels voor fietsers.

Ook op een vraag over de plaats van de speedpedelec op de weg scoren jongeren slecht. “Op wegen met een maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u mogen bestuurders van een speedpedelec kiezen of ze de rijbaan of het fietspad gebruiken, tenzij een onderbord hen dat expliciet verbiedt of verplicht. Slechts 32 procent van de deelnemers aan de fietstest is hiervan op de hoogte”, zegt Joni Junes van VAB. De regel over rechtsaf door het rood rijden is wel beter gekend.

36- tot 45-jarigen scoorden het best op de test.