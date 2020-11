China steekt stokje voor grootste beursgang ooit

De Chinese autoriteiten hebben plots de megabeursgang van Ant Group tegengehouden. De financiële dienstverlener van het Chinese webwinkelconcern Alibaba zou donderdag bijna 35 miljard dollar ophalen op de beurzen in Sjanghai en Hongkong. Het zou zo de grootste beursgang ooit worden, voor die van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco (met ruim 29 miljard dollar).

Als reden voor de blokkering halen de autoriteiten “veranderingen in de regelgeving” aan, zonder dat nader uit te leggen. Het was wel al bekend dat Chinese toezichthouders er problemen mee hadden dat Ant Group als ‘fintech’ niet aan dezelfde strenge regels was onderworpen als klassieke banken. Al is er wellicht meer aan de hand. Maandag was de Chinese miljardair Jack Ma, medeoprichter van Alibaba, opgeroepen voor een uitzonderlijke vergadering met de centrale bank van China en drie andere financiële toezichthouders. Ma had recent nog kritiek geuit op overheden en financiële autoriteiten in binnen- en buitenland. Hij vindt dat ze innovatie onderdrukken en onvoldoende aandacht schenken aan ontwikkelingskansen voor jongeren.

Het aandeel van Alibaba, de groep van Jack Ma die een belang heeft van 33 procent in Ant, ging in een eerste reactie op het nieuws tot 10 procent lager op Wall Street. Voor Jack Ma, die in september vorig jaar zijn functie als voorzitter van Alibaba neerlegde, is de beslissing een ferme streep door de rekening. Hij heeft zelf 8,8 procent van de aandelen van Ant in handen en zou zijn fortuin door de beursgang in één kap met 27 miljard dollar zien stijgen.