De familie Appeltans, allicht de beruchtste kotbazen van het land, mag in Leuven een dertigtal koten en drie eengezinswoningen bouwen. Dat is niet naar de zin van het stadsbestuur, maar door een administratieve blunder moet ze de aftocht blazen.

Wie in Leuven de naam Appeltans laat vallen, krijgt banbliksems over zich heen. Al meer dan twintig jaar jagen de kotbazen studenten en het stadsbestuur tegen zich in het harnas door een loopje te nemen ...