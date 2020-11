Meerdere positieve gevallen vergroten zorgen Standard

Het coronavirus heeft Standard in zijn greep. Dinsdag testten opnieuw zes spelers positief, waaronder de nieuwe gevallen Collins Fai en Kostas Laifis. Het vergroot de zorgen voor de match in Poznan nog meer.

De wet van Murphy regeert dezer dagen in Luik. Eerder kampten de Rouches al met positieve gevallen in de spelersgroep en dat kostte de voorbije weken punten. Afgelopen weekend konden Michel-Ange Balikwisha, Lestienne en Raskin wel hun rentree vieren, maar zag Standard zijn aanvoerder Zinho Vanheusden uitvallen met een zware blessure.

Maandag was het tijd voor de coronatesten van de UEFA. Toen de club een dag later de resultaten kreeg, was de verbazing groot. Meerdere (basis)spelers en leden van de omkadering bleken getroffen door het virus. Het persmoment van dinsdag met Kostas Laifis en Nicolas Raskin werd meteen afgelast.

Tegelijkertijd was er twijfel over de positieve gevallen. Binnen de club vermoedde men dat bij bepaalde spelers restanten van het virus zijn aangetroffen, dus spelers die reeds corona hadden overwonnen en over antilichamen beschikken. Bij Ajax was dat maandag bijvoorbeeld ook het geval met Gravenberch, Onana, Tadic, Stekelenburg en Klaassen. Uiteindelijk mochten zij na een nieuwe test spelen tegen Midtjylland.

Bij Standard ondergingen ze dinsdag in de namiddag dus ook een nieuwe test. De club ontving ’s avonds de resultaten. Het aantal positieve gevallen was minder dan aanvankelijk, maar nog steeds bleken zes Rouches corona te hebben: Pavlovic, Shamir, Sissako, Tapsoba en de nieuwe gevallen Fai en Laifis. Die laatste moest net de plek van Vanheusden innemen.

Het maakt de Europese verplaatsing voor de match van donderdag tegen Lech Poznan een behoorlijk stresserende. Eigenlijk is de partij een must win voor de Luikenaars, willen ze hun kansen op overwintering in de Europa League gaaf houden. Maar de realiteit van vandaag vertelt een ander verhaal. Europa heeft voor Standard aan belang verloren, zeker na de 0 op 6 in de start. Het valt dus af te wachten met welke ambitie en met welk elftal de ploeg van trainer Montanier straks in het INEA-stadion zal aantreden. Zondag wacht immers alweer een belangrijke match tegen Antwerp. De Rouches reizen woensdagmorgen af naar Poznan.