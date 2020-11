Vrijgelaten omdat hij “geen gevaar” meer was... en toen trok hij op een dodelijke terreurtocht door Wenen

Vier doden en 22 gewonden maakte terrorist Kujtim Fejzulai (20) in Wenen maandagavond, voor hij zelf werd doodgeschoten door de politie. Het is de eerste aanslag in de tolerante Oostenrijkse hoofdstad in 35 jaar tijd. De dader dweepte met ISIS, en de organisatie eiste dinsdagavond de aanslag ook op. Fejzulai was eerder veroordeeld in Oostenrijk, omdat hij samen met een Belg geprobeerd had naar Syrië te trekken, om daar te gaan vechten.