Het woord is aan de verdediging: met of zonder Simon Deli, Club Brugge heeft een plan tegen Dortmund

In twee sleutelduels – vandaag thuis, op 24 november uit – wil Club Brugge minstens even goed doen als Borussia Dortmund om voor het eerst in zijn bestaan de 1/8ste finales van de Champions League te bereiken. Om het plan te doen slagen moet de blauw-zwarte verdediging opnieuw even top zijn als vorig jaar. Club werkte de voorbije dagen alvast aan een ‘plan-Haaland’, in de onzekerheid of Simon Deli zijn laatste coronatest doorstaat.