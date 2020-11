Opgelet voor generatie Z: wie zijn die jonge, gevaarlijke wolven van Borussia Dortmund?

Toen Simon Mignolet (32) in 2007 zijn debuut maakte voor Sint-Truiden moest Giovanni Reyna de stap naar het eerste leerjaar nog zetten. De amper 17-jarige Amerikaan is maar een van de acht spelers in de selectie van Dortmund die geboren zijn na de eeuwwisseling. Vooral de aanval van Borussia is razendsnel en rot getalenteerd.