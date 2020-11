Donald Trump: “Ik denk dat het een geweldige nacht wordt”

President Donald Trump bezocht op verkiezingsdag zijn hoofdkwartier in de staat Virginia. Hij werd er luid toegejuicht door zijn medewerkers. Tijdens een speech liet hij zich positief uit over de eerste ontwikkelingen. “Ik denk dat het een geweldige nacht wordt”, vertelde hij met hese stem. Al houdt hij een slag om de arm: “Met politiek en verkiezingen weet je het nooit.”

Ondanks de peilingen die in het voordeel van concurrent Joe Biden wijzen, blijft Trump optimistisch. “Ik hoor dat we er zeer goed voor staan in Florida en Arizona, en we doen het ontzettend goed in Texas”, aldus de president. Een overwinnings- of nederlaagspeech heeft hij voorlopig niet geschreven. “Winnen is gemakkelijk, verliezen is dat nooit. Zeker niet voor mij.”

