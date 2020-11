Dit zijn de vermoedelijke opstellingen in Club Brugge-Borussia Dortmund: Thorgan Hazard op de bank, Noa Lang in de basis?

Zowel Club Brugge als Borussia Dortmund kampen achterin met defensieve zorgen. Bij de bezoekers ontbreekt vaste waarde Mats Hummels, Philippe Clement hoeft niet te rekenen op Simon Deli. Hoe komen beide ploegen aan de aftrap? Dit zijn onze vermoedelijke opstellingen.

Geraakt Deli toch nog fit?

Dinsdag liet Club Brugge weten dat verdediger Simon Deli ontbrak door een positieve coronatest op de open training in het Basecamp. Maar volgens Club is het resultaat van de coronatest van Deli onduidelijk, waardoor hetzelfde bedrijf aangeduid door de UEFA deze ochtend een nieuwe test moet uitvoeren. Dat resultaat is waarschijnlijk pas morgen bekend. Mogelijk is Deli licht positief, al wil Club dat niet bevestigen. De rest van de groep testte trouwens negatief.

Ricca, de vervanger van Deli en uitstekend tegen Zenit, trainde alvast mee na een lichte blessure die hem van het veld hield tegen Mechelen. Verder is iedereen, op Mitrovic na, fit bij Club Brugge.

De bank:

Horvath, Balanta, Schrijvers, De Ketelaere, Badji, Krmencik, Van Der Brempt, Ricca

Geblesseerd:

Mitrovic, Deli (?)

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand

Komt Haaland aan de bak?

Tegen Club Brugge zal Dortmund het zonder verdediger Mats Hummels moeten doen. “Hummels (die zaterdag in het competitieduel bij Arminia Bielefeld uitviel met een hamstringblessure, nvrdr.) gaat morgen zeker niet spelen”, legde Favre uit. “We hopen dat hij zaterdag opnieuw meespeelt tegen Bayern, maar het duel in Brugge komt zeker te vroeg. Ik had hem er graag bij gehad, maar het is nu zo.” Erling Haaland zou er wel bij kunnen zijn. De twintigjarige Noor sukkelt met de knie. “Ik weet nog niet of hij zal spelen”, zei Favre. “We wachten af. We hebben voorin veel mogelijkheden. We zullen zien wie speelt. Ik weet het echt nog niet.”

De bank:

Hitz, Morey, Reinier, Hazard, Reus, Brandt, Passlack

Geblesseerd:

Hummels, Zagadou, Schulz, Can

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing:

niemand