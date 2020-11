De opmerkelijke resultaten van de Amerikaanse verkiezingen: deze winnaars kennen we al

Naast de razend spannende verkiezingsstrijd tussen Joe Biden en Donald Trump werd dinsdag ook gestemd voor de Senaat en het Congres in de VS. Dat leverde al enkele opmerkelijke resultaten op.

Republikeinse sterkhouder herverkozen

Niet verrassend maar wel erg belangrijk was de herverkiezing van Mitch McConnell. De Republikein uit Kentucky is als meerderheidsleider in de Senaat een van de trouwste soldaten van Trump, die onder meer tijdens het impeachmentproces van de president een belangrijke rol speelde. Hij werd uitgedaagd door de Democrate Amy McGrath, een voormalige gevechtspilote, maar spannend werd het nooit.

McConnell gaf een overwinningstoespraak van 9 minuten waar hij zei dat de uitslag een “verwerping van het socialisme en het steeds linksere beleid van de Democratische partij”. “Dit is geen tijd om standbeelden van onze oprichters en helden om te gooien. Dit is de tijd om hun voorbeeld te volgen.” Zijn toespraak lag in de lijn van zijn conservatieve ideologie: alles mag best bij het oude blijven.

QAnon-promotor mag naar Senaat

Een verrassing in het noordwesten van Georgia: Marjorie Taylor Greene bemachtigde er een zitje in de Senaat. Die naam zegt u wellicht niets, maar de zakenvrouw is een Republikeinse die gelooft in complottheorieën en die ook zo luid mogelijk wereldkundig maakt tijdens haar campagnebijeenkomsten. Ze is een aanhangster van QAnon, de activistengroep gebouwd rond de complottheorie dat de Democraten een geheime groepering van pedofielen zijn en Donald Trump president is geworden om hem te bevechten.

De FBI heeft die theorie altijd al afgedaan als klinkklare onzin die zelfs een gevaar betekent voor terreur in eigen land, maar door figuren als Taylor Greene wint de theorie wel aan bereik.

Trump-vertrouweling houdt stand in South Carolina

Met enige spanning werd ook gekeken naar South Carolina, waar Lindsey Graham voor een zware uitdaging stond. De Republikeinse senator, een van de belangrijkste vertrouwelingen van Trump, kreeg er te maken met Jaime Harrison. De zwarte Democraat haalde alles uit de kast tijdens de campagne en gaf veel meer geld uit aan advertenties dan Graham.

De peilingen wezen op een erg spannende verkiezing, waardoor ook de Republikeinen veel meer miljoenen dan gepland gingen uitgeven. Uiteindelijk trok Graham (65) aan het langste eind. Volgens analisten was het zijn ervaring die de doorslag gaf: hij draait al sinds de jaren 90 mee in de politiek en staat bekend als een efficiënte en oerdegelijke communicator en beleidsman.