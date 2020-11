Twitter en Facebook schorsen rechtse accounts en waarschuwen voor valse berichten over kiesfraude

Twitter en Facebook hebben dinsdag meerdere accounts van recente opgerichte rechtse nieuwspagina’s geschorst. Ook markeerde Twitter verschillende tweets van de Republikeinse partij in Philadelphia, over vermeende kiesfraude, als misleidend.

Volgens Twitter werden accounts geschorst omdat ze ingingen tegen het beleid dat heimelijke “coördinatie” of automatisatie verbiedt, volgens Facebook omdat ze “niet-authentiek” gedrag vertoonden. Accounts op beide platformen, zoals SVNewsAlerts met tienduizenden volgers, verspreidden onder meer berichten over onrust naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen, en waarschuwingen over kiesfraude.

Op sociale media circuleerden dinsdag talloze ongefundeerde, valse of overdreven berichten over vermeende kiesfraude of problemen in stembureaus, vaak gedeeld door Republikeinen. De hashtag #StopTheSteal (stop de diefstal) piekte dinsdag.

Er werden opvallend veel beweringen verspreid over lange rijen of gesloten stembureaus in Republikeins-gezinde gebieden van Pennsylvania, een cruciale swing state. Twitter plaatse waarschuwingen over misleidende of valse inhoud bij meerdere tweets van @PhillyGOP, het account van de Republikeinse partij in Philadelphia. Dat postte dinsdag tientallen beweringen van fraude, intimidatie of andere onregelmatigheden door Democraten, vaak met de hashtag #StopTheSteal.

Polls close in 2 HOURS! Here’s what we’re seeing as Election Day comes to an end:



- Unidentified civilians moving ballot boxes.

- Unlicensed poll “observers” entering polling places.

- Rampant, unchecked ballot harvesting.

- Twitter censoring all our tweets.#StopTheSteal — Philly GOP (@PhillyGOP) November 3, 2020

Republikeinse activisten deelden onder meer een Instagram-verhaal van een persoon die zei in een stembureau te werken in Erie County, Pennsylvania, en stembrieven voor Donald Trump aan het weggooien zou zijn. Een woordvoerder van Erie County reageerde dat de post vals was: de persoon is geen geregistreerde kiezer en kan dus onmogelijk in het stembureau werken. Het Twitter-account van een Trump-aanhanger die het valse verhaal verspreidde werd tijdelijk geschorst, wat een andere Republikeinse activist dan weer aanklaagde als censuur van berichten over kiesfraude.

"He is not one of our poll workers and there is no one with that name registered to vote in Erie PA," Amy Dalessandro, election coordinator at Erie County Courthouse, said by email of the original Instagram user. pic.twitter.com/7LlmeUa97P — Davey Alba (@daveyalba) November 3, 2020

BREAKING: Twitter has locked out @hollandcourtney for 12 hours for sharing a post about possible elections fraud.



Twitter is now censoring reports about voting fraud/irregularities. pic.twitter.com/089oeFvWol — Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) November 3, 2020

Ook rechtse nieuwswebsites zoals Breitbart en The Gateway Pundit publiceerden artikels die beweerden dat “de diefstal bezig is”.