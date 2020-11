Uber start maandag in Vlaanderen

Het platform Uber, een alternatief voor traditionele taxidiensten, start op maandag 9 november in Vlaanderen. Dat maakt het bekend in een persbericht.

Via de Uber-app zal vanaf maandag de dienst UberX beschikbaar zijn in heel Vlaanderen, met “de hoogste beschikbaarheid in Antwerpen, Gent en Leuven”. Gebruikers kunnen hun bestemming ingeven en zien hoeveel de rit zal kosten, voor ze die bestellen.

Volgens Uber zijn de diensten “volledig in overeenstemming met het nieuwe Vlaamse taxireglement”. Naar eigen zeggen zag Uber de afgelopen maanden de vraag naar ritten groeien.

“Ik geloof dat we het vervoer in Antwerpen, Gent, en Leuven efficiënter en toegankelijker kunnen maken, de files kunnen verminderen en professionele chauffeurs nieuwe verdienmogelijkheden kunnen bieden. Consumenten vragen al jaren om betrouwbaar, comfortabel en toegankelijker vervoer in Vlaanderen. Vooral in deze moeilijke tijden zijn wij er om je veilig overal naartoe te brengen”, zegt Laurent Slits, Hoofd van Uber België.

Het platform zegt wegens de coronapandemie speciale veiligheidsmaatregelen ingevoerd te hebben – zoals een verplichting van mondmaskers, scheidingswanden en open ruiten – en via UberMedics 10.000 gratis ritten aan ziekenhuispersoneel te zullen geven. Personeelsleden in Antwerpen, Leuven en Gent krijgen maximaal elk vijf ritten van 15 euro, van en naar ziekenhuizen.

Uber was in ons land al beschikbaar in de regio rond Brussel.