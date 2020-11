Onze reporter voelt de sfeer grimmiger worden in de VS: protest in Washington DC, maar voorlopig zonder veel geweld

De straten rond het Witte Huis stroomden gisteravond – diep in de nacht Belgische tijd – vol met demonstranten die bij voorbaat hun afkeer kwamen uitschreeuwen over nog eens vier jaar Donald Trump. Aanvankelijk was weinig sprake van geweld, al werd de sfeer grimmiger naarmate de nacht vorderde.

Het jonge volk van Washington DC trok dinsdagavond de straat op. Een menigte – geen fans van Trump – kwam samen voor het Witte Huis, op het plein dat afgelopen zomer werd herdoopt tot Black Lives Matter Plaza. Er klonk een kakofonie van slogans. “Trump/Pence buiten nu”, of “Tel alle stemmen”. Ook wel: “Black lives matter”, en het onvermijdelijke “Jesus saves”. Het grootste verschil met een bijeenkomst van Trump-supporters: hier droeg quasi iedereen een mondmasker.

Tweehonderd meter verderop, binnen in het Witte Huis, zat Donald Trump. Daar hield de president, samen met zijn campagneteam, het verloop van de avond in de gaten, nadat hij in drie dagen veertien verkiezingsrally’s had gehouden. Het Witte Huis is dezer dagen een versterkt fort, voor de gelegenheid omgeven door een ondoordringbaar metalen hekken. Nog minstens tot het einde van de week wordt de hele wijk rond het presidentiële wijk vrijgehouden van verkeer.

In eerste instantie was van geweld weinig sprake. Al leek een aantal demonstranten gekomen om meer te doen dan alleen “Respect the vote”-pancartes in de lucht te houden. Ze droegen motorhelmen en donkere brillen, hadden gasmaskers op hun borst of duikbrillen om hun nek. Hier en daar kwam het tot duw- en trekwerk. Ook de politie was massaal de straat opgetrokken. Te voet, in auto’s, op fietsen. In heel Washington DC is nu en de komende dagen elke beschikbare politieagent van dienst, patrouillerend op straat en klaar voor elk mogelijk scenario. De FBI heeft zijn aanwezigheid in de hoofdstad opgedreven en ook de Nationale Garde, onderdeel van het leger, houdt zich standby.

Minstens tien demonstraties

Burgemeester Muriel Bowser van Washington DC zei dinsdag dat haar diensten klaar zijn voor wat dan ook in de komende dagen. Ze zei dat haar stad vreedzame protesten zou toelaten, maar waarschuwde voor geweld. Een avondklok is voor haar op dit moment niet aan de orde, maar kan ingesteld worden als de situatie erom vraagt.

De bijeenkomst op Black Lives Matter Plaza zou de hele dinsdagnacht voortduren en ook woensdag plant de organisatie Shut Down DC er een grote demonstratie. “Donald Trump en de zijnen voeren oorlog tegen het democratische proces”, klinkt het daar. “Tijdens deze drievoudige crisis – de pandemie, de recessie en de crisis van racisme en politiegeweld – is de inzet gewoon te hoog om thuis te zitten en de resultaten af te wachten.” Voor de komende dagen zijn zeker tien grote bijeenkomsten gepland in de hoofdstad, en verwacht wordt dat verschillende onaangekondigde protestacties de kop zullen opsteken.

Hoogste staat van paraatheid

Overigens maakte niet alleen Washington DC zich op voor onrust. Van de oostkust tot de westkust deden Amerikaanse steden dat. Straatgezichten worden dezer dagen bepaald door dichtgetimmerde voorgevels in New York, Philadelphia, Chicago, Portland en Los Angeles. Overal was de politie dinsdagavond in de hoogste staat van paraatheid en ook in Portland was de nationale garde standby.

Teams Trump en Biden gaven elkaar alvast de schuld van de nervositeit. Volgens de Trump-campagne zijn “de linksen” verantwoordelijk voor de verhoogde spanning rond de verkiezingen. “Niemand timmert zijn ramen dicht om zich te beschermen tegen Trump-supporters”, zei woordvoerder Tim Murtaugh. “Het zijn de gewelddadige linkse menigtes die zich hebben aangesloten bij Joe Biden die een bedreiging zijn voor de veiligheid van Amerikanen in heel het land.” De Biden-campagne van haar kant wijst naar Donald Trump. “Dat de situatie in Washington DC zo gespannen is, is een gevolg van de giftige verdeeldheid die Trump zaait. Dit is het land dat hij ons geegeven heeft.”