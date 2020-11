Trump en Biden supporters schreeuwen het uit tegen elkaar in ‘swing state’ Florida

Zowel Trump als Biden voerden hevig campagne in ‘swing state’ Florida. Op de verkiezingsdag staan supporters van Trump en Biden recht tegenover elkaar op straat om hun favoriete kandidaat te steunen. Opvallend detail: Biden supporters dragen zo goed als allemaal mondmaskers, bij de Trump supporters is dat heel wat minder. Voorlopig is het nog niet duidelijk wie Florida binnenhaalt, vorig jaar ging de overwinning nipt naar Trump.