ANALYSE VERKIEZINGEN AMERIKA. Scenario van vier jaar geleden tekent zich steeds meer af: “Het wordt heel moeilijk voor Biden”

De strijd om het Witte Huis is razend spannend. Een landslide, een grote overwinning voor Joe Biden, lijkt uitgesloten en steeds meer tekent zich het scenario van vier jaar geleden af: Trump die standhoudt in Republikeinse staten en daarnaast weet te scoren in ‘swing states’. “Zelfs het telproces voelt hetzelfde aan als toen: Trump die eerst op verliezen staat en steeds meer stijgt”, zegt Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven). “Het wordt heel moeilijk voor Joe Biden.”