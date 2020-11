Stemmen wanneer je besmet bent met het coronavirus, dat ziet er zo uit: “Reminder aan mezelf: krijg geen Covid tijdens de presidentsverkiezingen”

Dat het uiterst bijzondere tijden zijn, dat moeten we u ondertussen al niet meer vertellen. Ook voor de Amerikanen zien deze presidentsverkiezingen er anders uit als gewoonlijk. Maar hoe breng je veilig je stem uit wanneer je besmet bent met het coronavirus?

In de staat Missouri doen ze dat op een site die enorm veel weg heeft van een corona-testdorp. “Ik kom hier mijn burgerplicht vervullen vandaag, toch een reminder aan mezelf: raak niet besmet met Covid tijdens de presidentsverkiezingen” aldus Jeniffer die er de humor wel van in ziet. Ondertussen raakte bekend dat Donald Trump de overwinning, en dus de 10 kiesmannen, binnenhaalde in de staat Missouri.