AMERIKAANSE VERKIEZINGEN. Als je nu wakker wordt: dit weten we al over de presidentsverkiezingen

Wie niet vroeger opgestaan is om de Amerikaanse verkiezingen te volgen, heeft slechts één verrassing gemist. Joe Biden haalde Arizona binnen, en voor de rest tekent zich hetzelfde scenario af als vier jaar geleden. Een overzicht.

Om de presidentsverkiezingen te winnen, moeten de kandidaten 270 van de 538 kiesmannen binnenhalen. De teller van president Donald Trump staat momenteel op 174 kiesmannen, door het meeste stemmen binnen te halen te halen in de staten Alabama, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Missouri, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia en Wyoming.

Joe Biden haalde voorlopig al 223 kiesmannen binnen. Californië, Colorado, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont, Virginia en Washington.

Conclusies kunnen we daar nog niet aan vastknopen. Het is vooral uitkijken naar de ‘swing states’ Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, die wellicht de beslissing zullen brengen. Maar voor het zover is, kan het nog een heel aantal uren tot zelfs dagen duren.

Een optimistische Joe Biden heeft zijn aanhangers rond 6.30 uur onze tijd toegesproken. “Heb geduld, we gaan dit winnen”, zei hij. Donald Trump was er snel bij om te tweeten dat de Democraten “de verkiezing proberen te stelen” en hij dat niet zou toelaten. Hij kondigde zelf ook een toespraak aan, maar die is er nog niet gekomen.

Opvallend is hoe aan de hoofdkwartieren van beide presidentskandidaten al heel veel aanhangers staan. Zij wachten al urenlang in de hoop op de eerste rij te staan bij de verkiezingsspeech van hun kandidaat. Aan het Witte Huis staan al heel de nacht betogers.