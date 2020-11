Trump reageert op optimistische speech Biden met “Democraten proberen verkiezingen te stelen” en kondigt zelf toespraak aan

Er moeten nog bijzonder veel stemmen geteld worden in de razend spannende Amerikaanse verkiezingen, maar toch gaf de Democratische presidentskandidaat Joe Biden al een toespraak. ”Heb geduld, we gaan winnen”, zei hij. Donald Trump reageerde al heel snel op Twitter en is even optimistisch.

Joe Biden kwam lachend het podium op, vergezeld door zijn vrouw Jill. “We wisten dat het lang zou duren, maar wie dacht dat het zo lang zou duren... We voelen ons goed bij waar we nu staan. We gaan geduld moeten hebben tot het tellen gedaan is en tot elke stem geteld is. Het kan tot vrijdag duren. Maar we voelen ons goed”, herhaalde hij.

“We hebben Arizona en Minnesota al, dat is goed. En we zitten nog in de race voor Georgia en hebben een goed gevoel bij Wisconsin en Michigan. Pennsylvania gaan we uiteindelijk ook winnen. Het kan langer duren dan morgenochtend voor we de winnaar kennen. Het is niet aan mij of Donald Trump om ons als winnaar uit te roepen. We gaan wachten en geduld hebben.” Hij bedankte iedereen die bijgedragen heeft aan zijn campagne. “Keep the faith, we gaan dit winnen.”

Trump reageert

“De Democraten proberen de verkiezing te stelen”, reageert president Donald Trump op de toespraak. “Dat laten we nooit gebeuren. We doen het heel goed. Ik zal ook een toespraak geven.”

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Het werd al snel duidelijk dat de verhoopte landslide, een grote overwinning, er niet zou komen voor Biden. De Democraat doet het wel beter dan Hillary Clinton vier jaar geleden en maakt er een spannendere strijd van met Donald Trump.

