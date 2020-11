In ons land teruggevonden Nederlandse baby was door familie ‘in veiligheid gebracht’

De Nederlandse baby die al twee weken als vermist was opgegeven en die dinsdagavond in ons land is teruggevonden, verkeert in goede gezondheid. De kleine Tuana zou op bevel van de jeugdrechter geplaatst worden en werd daarom door haar familie ‘in veiligheid gebracht.’

Op 22 oktober werd er bij de politie van Maastricht, vlak over de Belgisch-Nederlandse grens, aangifte gedaan van de verdwijning van de drie maanden oude baby Tuana. De Nederlandse politie begon onmiddellijk een onderzoek, zonder details vrij te geven over de zaak.

Volgens de moeder van het kind was er helemaal geen reden tot paniek. Tuana was in Turkije bij de familie van haar huidige vriend, zo verklaarde ze. “Mijn dochtertje wordt er perfect verzorgd. Ze is helemaal niet in gevaar.”

De moeder van drie kinderen had al jaren problemen met het gerecht en met de jeugdbescherming. “Ik probeer al acht jaar aan te tonen dat ik wél een goede moeder ben, maar er is niemand die naar mij wil luisteren”, verklaarde ze vorige week nog in Nederlandse media.

Dinsdagavond werd baby Tuana op aanwijzing van de Nederlandse politie gevonden in een woning in Voeren (Limburg). Wie de tip had gegeven, daarover wil de politie geen details geven.

De baby is nu overgedragen aan bureau Jeugdzorg en wordt wellicht geplaatst.

De politie waarschuwde eerder al dat als zou blijken dat de mama of anderen betrokken iets met de verdwijning te maken hadden, ze dan verdacht worden van het onttrekken van het kind aan het bevoegde gezag. En dat is strafbaar.

Voorlopig is niemand officieel aangehouden. De baby verkeert in goede gezondheid, zegt de Nederlandse politie.

LEES OOK. Vermiste Nederlandse baby teruggevonden in België