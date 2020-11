”Er werd in Dortmund niet bepaald gejuicht toen Club Brugge begin oktober als tegenstander uit de lotingpot kwam”

De gedachte alleen al windt de blauw-zwarte entourage enorm op. Stel je maar eens voor: winnen tegen Dortmund. Dan sta je bovenaan in de groep en doe je volop mee voor de eerste twee plaatsen. We weten wel: Dortmund is sterk, normaal gezien veel sterker dan Club Brugge. Maar Club ligt Dortmund niet. Al meer dan 33 jaar niet.

Borussia Dortmund is groter dan Club Brugge. Een groter stadion, een grotere fanbase, een groter budget en grotere internationale successen. En toch is Club Brugge een steentje in de grotere schoen van Dortmund. Al twee keer werden de Duitsers door blauw-zwart uitgeschakeld in een Europese beker. In 1987, na die historische 5-0 in Olympia in de UEFA Cup. En in 2003, op de drempel van de Champions League na strafschoppen met Tomislav Butina als (anti-)held. Twee jaar geleden verloor Club in de groepsfase van de Champions League in Jan Breydel pas vijf minuten voor tijd met 0-1. In Dortmund dreef Club de Borussen tot wanhoop met gesloten spel en een 0-0-eindstand. Neen, er werd in Nordrhein-Westfalen niet bepaald gejuicht toen Club begin oktober als tegenstander uit de lotingpot kwam.

Club internationaal beter

Zijn we te optimistisch? Kan heel goed zijn. Waarschijnlijk zelfs. Borussia Dortmund is een jong en bruisend team dat op kop staat in de Bundesliga en zijn laatste vijf wedstrijden in Duitsland vlotjes won. Attractief voetbal zit er verweven in de clubcultuur. Het beschikt met Witsel, Meunier en Thorgan Hazard over liefst drie basisspelers bij de Rode Duivels. Bij Club Brugge is er geen enkele. Een ijskonijn als Erling Haaland of een trukendoos als Jadon Sancho loopt er bij Club ook niet rond. Maar, en dat geeft de Brugse burger nog wat meer moed, voor de uitwedstrijd in Sint-Petersburg dachten we dat Zenit ook te sterk zou zijn. Club Brugge staat internationaal gewoon een trapje hoger dan de voorbije seizoenen en had ook vorige week tegen Lazio kunnen winnen.

Revanche

Het kan niet anders of de spelers zijn uit op revanche na de harde woorden van hun coach Philippe Clement na KV Mechelen. En om een cliché te gebruiken: als je je niet kunt opladen voor een match in de Champions League, stop er dan maar mee. Het grootste podium. Heel Europa kijkt mee en nog meer als er een verrassend resultaat valt te noteren. Dat zou winst tegen Dortmund nog altijd zijn.

Clement mag uithalen naar zijn spelers, maar hij heeft zelf ook nog wat te regelen. De vervanging van Noa Lang kwam hem zaterdag op kritiek te staan. Zijn defensie moet ook op punt gezet. Vorig seizoen mag dan wel uitzonderlijk zijn geweest, met pas na 23 speeldagen meer dan tien goals tegen. Nu is dat aantal geïncasseerde goals al bereikt na elf speelronden in de Jupiler Pro League. Dat wil zeggen dat er toch iets mis is met de verdedigende organisatie. In de vaderlandse competitie valt dit nog op te vangen door er gewoon eentje meer te scoren. In Europa is dat al een pak moeilijker. Zoals bleek tegen Lazio. Iedereen zal top moeten zijn.

