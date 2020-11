Anderlecht is niet langer de enige houder van Champions League-record (al zullen ze dat niet erg vinden)

Dinsdagavond ging het in de Champions League nog eens over Anderlecht, al was het misschien niet op de manier waarop paars-wit gehoopt zal hebben. Door de nederlaag tegen Porto (3-0) is Olympique Marseille immers al aan zijn twaalfde opeenvolgende verliesmatch op het kampioenenbal toe. Dat is een evenaring van het negatieve record dat Anderlecht vestigde tussen 2003 en 2005. “Wij hopen het beeld van ons snel te verbeteren, want nu staan we voor schut”, zei Marseille-trainer André Villas-Boas na de match.