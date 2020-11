LIVE. Ook Donald Trump geeft een toespraak tijdens verkiezingsnacht

Na de optimistische speech van Joe Biden daarnet geeft ook Donald Trump een toespraak. Volg het hier live.

Trump had rond 7 uur getweet dat de Democraten “de verkiezingen proberen te stelen” en dat hij een toespraak zou geven nadat Joe Biden een erg optimistische speech gegeven had. De Democraat had gezegd dat hij een goed gevoel heeft en geduld vraagt van zijn aanhangers. “Heb geduld, we gaan dit winnen”, was de boodschap.

LEES OOK. Trump reageert op optimistische speech Biden met “Democraten proberen verkiezingen te stelen” en kondigt zelf toespraak aan