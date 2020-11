Luierproducent Ontex spant de broeksriem aan

De Belgische luierproducent Ontex wil per jaar 11 miljoen euro besparen. Dat heeft het bedrijf woensdag aangekondigd bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten. Jobverlies is niet uitgesloten, zegt een woordvoerster, maar wat de impact op het aantal banen zal zijn, is nog niet duidelijk.

Ontex-CEO Charles Bouaziz stapte afgelopen zomer op en werd ad interim opgevolgd door Thierry Navarre. In oktober herschikte de luierfabrikant ook de raad van bestuur en werd Hans van Bylen de nieuwe voorzitter. Er werd ook een “Strategiecomité” opgericht om “de strategische prioriteiten van het bedrijf te hervormen en de besluitvorming en uitvoering te bespoedigen”.

“Dit omvat een breed scala aan initiatieven waaronder een volledig strategisch nazicht zonder taboes”, zegt Navarre. Zo wil Ontex de overheadkosten verlagen met 11 miljoen euro per jaar. De eerste besparingen moeten dit jaar nog starten. Dat het daarbij tot jobverlies zal komen, is waarschijnlijk, maar een woordvoerster kan nog niets zeggen over de concrete impact. Daarnaast wordt onder meer nog de variabele verloning van het management verminderd.

De omzet van Ontex kwam tijdens het derde kwartaal uit op 507,9 miljoen euro, 11,6 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op vergelijkbare basis - met de negatieve effecten van wisselkoersen uitgezuiverd - gaat het om een daling met 4,6 procent. Het recurrente bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 57,1 miljoen euro, een daling met 6,9 procent. Zonder het effect van wisselkoersen zou het om een stijging met 20,7 procent gaan.