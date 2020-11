Geen malariamuggen gevonden in Kampenhout na dood echtpaar

Kampenhout - Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) hebben geen malariamuggen gevonden in het Vlaams-Brabantse Kampenhout. Eind september stierf daar een echtpaar aan de gevolgen van steken van exotische malariamuggen. Daarom trokken wetenschappers op veldonderzoek naar de regio.

In Kampenhout stierf in september een echtpaar aan malaria. Zonder dat ze op vakantie waren geweest naar een tropische bestemming. Naar aanleiding van deze overlijdens deden onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een veldonderzoek in de buurt om na te gaan welke muggensoorten er voorkomen.

“De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend en bevatten geen verrassingen. Er werden geen exotische malariamuggen teruggevonden en ook geen inheemse muggen met malaria. Het onderzoek ondersteunt dus de hypothese dat het koppel gestoken werd door een exotische malariamug die via een luchthaven het land was binnengebracht”, zegt Joris Moonens, van het Agentschap Zorg en Gezondheid

De onderzoekers van het ITG gingen grondig te werk in hun zoektocht naar muggen en muggenlarven in typische broedplaatsen zoals boomholtes, moerassen, rioolputten, vijvers en voorwerpen die regenwater bevatten. Naast het huis en de tuin van het overleden koppel onderzochten ze in een bufferzone van 500 meter zo’n 139 dergelijke broedplaatsen, o.a. in 23 tuinen, in de plassen in het natuurgebied “Torfbroek’ en in boomholtes en de vijver in het Hellebos.

Er werden geen malariamuggen gevonden, wel twee inheemse Anopheles-muggen, één volwassen exemplaar en één larve. Dit is niet onverwachts aangezien deze soorten ook op andere plaatsen in België voorkomen en gevonden worden in broedplaatsen zoals vijvers en moerassen. Van deze muggentypes wordt aangenomen dat ze niet geschikt zijn om tropische falciparum malaria over te dragen. Voor alle zekerheid werd het volwassen exemplaar getest op de aanwezigheid van de malariaparasiet, maar die werd niet aangetroffen.

“We kunnen besluiten dat er in Kampenhout geen of alleszins geen grote populatie aanwezig is van de muggensoort die de tropische malariavariant kan verspreiden. We hebben ook geen enkel spoor teruggevonden van lokale overdracht van malaria via inheemse muggen. Deze resultaten stellen dus gerust en ondersteunen onze hypothese dat het koppel in Kampenhout overleden is na een steek door een enkele, ingevoerde mug via de luchthavens. We kunnen concluderen dat het risico op lokale verspreiding van malaria in ons land nog altijd uiterst klein is. Het blijft wel belangrijk om de import van exotische muggensoorten, in ons land goed te monitoren”, zegt Wim Van Bortel van het Tropisch Instituut.

LEES OOK. Hoe raakt een Vlaams koppel hier besmet met malaria en moeten we in de toekomst meer “lokale” gevallen vrezen?