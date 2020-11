Trump of Biden president? Het zal van deze drie staten afhangen, maar het stemmen tellen kan nog láng duren

Twee van de Grote Drie binnenhalen en het presidentschap is binnen voor Donald Trump of Joe Biden. Maar hoe snel we duidelijkheid zullen hebben over wie de nieuwe president wordt, is niet duidelijk.

Een landslide, een duidelijke overwinning voor een van beide kandidaten, is het absoluut niet geworden. Joe Biden en president Donald Trump slaagden er allebei in om de staten binnen te halen waar hun partij klassiek sterk in staat, met uitzondering van Arizona, dat verrassend naar Joe Biden ging.

Wie de verkiezingen wint, zal dus afhangen van de ‘swing states’, kantelstaten die de ene keer rood en de volgende keer blauw kleuren. Ondertussen zijn er heel wat verdeeld. De tussenstand: Biden heeft 238 kiesmannen achter zijn naam, Trump met 213 iets minder.

Voor zekerheid over de winnaar is het nu wachten op drie staten in het Midwesten, de zogenaamde Rust Belt of De Grote Drie: Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. De presidentskandidaat die minstens twee van die drie staten binnenhaalt, wordt dan hoe dan ook president.

De enige uitzondering op dat scenario is als Biden, die in de nog niet toegewezen staat Georgia plots aan een opmars bezig is, die staat ook wint. Volgens de voorspelling van The New York Times is die kans groter dan dat Trump daar wint. In dat geval is zelfs winst in één van de Grote Drie staten voor Biden voldoende. Een verrassende wending.

Maar: Trump staat in die drie grote staten voorlopig wel overal aan de leiding. Belangrijke nuance : vooral de poststemmen moeten hier nog geteld worden, en die gaan volgens alle voorspellingen dan weer grotendeels naar Biden.

Uren of zelfs dagen wachten

Het kalf ligt dus duidelijk in de Pennsylvania, Michigan en Wisconsin gebonden. Maar hoe snel we de resultaten daar zullen kennen, is allesbehalve duidelijk. Er moeten nog miljoenen stemmen geteld worden.

Die vertraging is vooral te wijten aan het feit dat historisch veel mensen via de post gestemd hebben, vooral vanwege coronavrees, en het tellen van die stemmen duurt nu eenmaal langer. Bovendien hebben een aantal districten in de desbetreffende laten weten dat ze het tellen voorlopig - voor de nacht - gestaakt hebben en pas later terug opstarten. Het definitieve resultaat zal minstens nog uren, en meer waarschijnlijk nog zelfs dagen op zich laten wachten. En dan blijft het nog maar de vraag of de mogelijke verliezer geen juridische strijd zal aangaan.

Voorlopig is slechts één ding zeker: het blijft ongemeen spannend.

