Waarom Primark nog geen webshop heeft, ook al verloor het door corona al 2,22 miljard euro

De lockdown tijdens de eerste coronagolf heeft Primark een kwart van zijn omzet – omgerekend liefst 2,22 miljard euro – gekost. Ook 60 procent van zijn winst ging in rook op. Door corona moesten zo goed als alle vestigingen dicht en aangezien de winkelketen geen webshop heeft, viel de verkoop daardoor compleet stil. Ook de komende weken ziet het er niet goed uit, nu almaar meer landen opnieuw in lockdown gaan.

Het zijn cijfers om van te duizelen: Primark zag zijn omzet in zijn boekjaar 2019-2020 (afgesloten op 12 september) met 24 procent terugvallen tot 6,5 miljard euro. De operationele winst nam een duik met 60 procent tot 402 miljoen euro.

Geen uitwijkmogelijkheid

Dat Primark zo zwaar is getroffen, heeft het ten dele aan zichzelf te wijten. De keten is een van de weinige, al zeker in de modesector, die nog altijd geen eigen webshop heeft. Daardoor hadden klanten geen uitwijkmogelijkheid, terwijl ze die bijvoorbeeld wel hebben bij H&M, Inditex (Zara & co.) en Uniqlo. Die concurrenten zagen hun online omzet met dubbele cijfers stijgen – bij Zara & Co was er tijdens de lockdown zelfs sprake van een stijging met 75 procent – terwijl Primark nul komma nul verkocht.

Ook al maakte de e-commerce het verlies van de fysieke verkoop bij de concurrentie geenszins goed, op het einde van de rit maakt zo’n webshop wel degelijk een wereld van verschil. Kijk maar naar Uniqlo, dat half september al met volledige jaarresultaten over 2019-2020 op de proppen kwam. De Japanners wisten de achteruitgang van hun omzet te beperken tot 12,3 procent en deden daarmee de helft beter dan Primark, terwijl de winst met ‘maar’ 42 procent daalde, toch ook een derde beter dan Primark.

Voor Primark is het einde van de miserie overigens nog niet in zicht, nu meer en meer landen opnieuw in lockdown gaan en niet-essentiële winkels de deuren moeten sluiten. Als donderdag ook in Primarks thuisland Groot-Brittannië het licht uitgaat, zal op dat moment al 57 procent van alle winkels van de kledingketen op non-actief staan. In een update voor beleggers becijfert moederbedrijf ABF het verlies van de komende Europese lockdowns op nog eens 416 miljoen euro.

“No online, no problem”

Een mens zou dan denken: een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Mooi niet dus. Van een Primark-webshop is nog altijd geen sprake. Geen onlinetak uitbouwen is namelijk een weloverwogen keuze van de retailer. Primark is en blijft een ‘budgetketen’ met spotgoedkope spullen. De winstmarges zijn zeer klein, maar dat wordt goedgemaakt doordat klanten in de winkel veel meer stukken kopen, net omdat het toch niks kost. Een zakenmodel dat niet rijmt met een webshop, die nu eenmaal geld kost, om van de verzendingskosten nog te zwijgen.

Dat werd deze zomer, na de eerste lockdown dus, nog eens bevestigd door analisten van zakenbank UBS. In een studie met de veelzeggende titel “No online, no problem” vergeleken ze de winstmarges en het gemiddelde aantal aankopen bij Primark met die bij concurrenten als Zara, H&M of nog de Britse online modespeler Asos. “Wat Primark aanbiedt aan klanten kan eigenlijk niet online. Zolang er vraag is naar T-shirts van net iets meer dan 2 euro zullen mensen daarvoor naar de fysieke winkel moeten”, schrijven de analisten van UBS. “Primark zou de prijzen kunnen verhogen om online geld te verdienen, maar daardoor zou het unieke verkoopargument wegvallen en dreigt het bedrijf bovendien terecht te komen in het middensegment van de markt, waar onderscheid ten opzichte van de concurrentie nauwelijks mogelijk is.”