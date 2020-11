Terreurexperts na meerdere aanslagen in Europa: “Islamitische Staat telt nog 10.000 actieve strijders en is zeker niet dood”

Is Islamitische Staat (ISIS) opnieuw “alive and kicking” nu het de aanslag in Wenen heeft opgeëist? En hoe groot is het gevaar dat ze een nieuwe terreurcampagne starten in Europa? Een VN-rapport stelde vorige maand dat de terreurorganisatie wereldwijd weer aan kracht wint en nog zo’n 10.000 actieve strijders telt. “Je mag de extremistische organisatie zeker niet afschrijven”, zeggen experts.