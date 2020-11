Kredietwaakhond waarschuwt voor zeven frauduleuze kredietaanbiedingen

Wie op zoek is naar een lening, kan maar beter Dringende Lening, Easy Loans/Allinone Loans, Eeden Lening, FNP Diensten, Krediet S.A., Milecljk bank en Sotafin vermijden. De zeven ondernemingen zijn niet vergund als kredietgevers en bieden valse leningen aan om geld af te troggelen. Daarvoor waarschuwt de financiële waakhond FSMA woensdag.

De FSMA kreeg verschillende meldingen binnen over de frauduleuze kredietaanbiedingen via het internet. De aanbieders zijn oplichters die vaak ongevraagd contact opnemen via e-mail of sociale media en zich daarbij uitgeven als kredietgevers of medewerkers van een kredietinstelling. Ze bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden, maar wanneer consumenten ingaan op het aanbod, krijgen ze eerst de vraag om een aantal kosten te betalen. Zodra die zogezegde kosten zijn betaald, verdwijnen de oplichters met de noorderzon.

“Wees wantrouwig wanneer u ongevraagd een krediet wordt aangeboden via internet of via sociale media”, zegt de FSMA. De waakhond raadt daarnaast onder meer aan om de contactpersoon te googelen om bijvoorbeeld getuigenissen te zoeken en om na te gaan of de kredietgever over vergunningen beschikt op de website van de FSMA.

De regulator waarschuwt ook voor zogenaamde ‘cloned firms’, waarbij fraudeurs de identiteit aannemen van bekende bedrijven om beleggers aan te trekken.