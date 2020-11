“Ik ben hier heel bezorgd over”: hoe Bernie Sanders exact voorspelde wat Donald Trump zou doen

Het was ongezien hoe Donald Trump zichzelf woensdag als winnaar van de verkiezingen uitriep, lang voor alle stemmen geteld waren en de staten verdeeld waren. Het is het scenario dat de Democratische gewezen presidentskandidaat en senator Bernie Sanders bijna woord voor woord voorspeld had. Het fragment doet opnieuw de ronde op sociale media.

Op 23 oktober was Bernie Sanders te gast in de talkshow van Jimmy Fallon. De erg linkse politicus had het moeten afleggen tegen Joe Biden als Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen, en vertelde Fallon toen onder meer waarom hij zich daarna toch achter Biden geschaard had.

Sanders zei ook dat hij zich zorgen maakte. “Ik maak me zorgen over wanneer we de resultaten gaan kennen”, klonk het. “Ik vind dat elke stem geteld moet worden. Ik vermoed dat in staten als Pennsylvania, Michigan en Wisconsin heel veel mensen via de post zullen stemmen. Het zal lang duren voor ze al die stemmen daar kunnen verwerken. Dat betekent dat je staten gaat hebben waar er miljoenen stemmen via de post zullen komen.”

“En ik vrees”, zei Sanders, “dat Trump om 10 uur ’s avonds op verkiezingsavond zal leiden in al die staten. Hij zal dan op televisie iedereen bedanken om hem opnieuw te verkiezen en de overwinning opeisen. En wanneer alles geteld is en hij toch verliest, zal hij zeggen dat er fraude in het spel is. Daar ben ik echt bezorgd om.”

Het fragment doet weer de ronde op Twitter nu Donald Trump exact dat gedaan heeft. Het scenario was de voorbije weken ook al opgeworpen door reporters, en de president had beloofd zich niet voortijdig tot winnaar uit te roepen. Toch deed hij het.

