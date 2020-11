HERBEKIJK. Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe praat je bij over de Amerikaanse presidentsverkiezingen

De strijd om het presidentschap tussen Donald Trump en Joe Biden draait uit op een spannende nek-aan-nekrace. Vooral het resultaat in de staten Pennsylvania, Michigan en Wisconsin worden cruciaal om een winnaar aan te duiden. Liesbeth Van Impe praat je alvast bij over de recente ontwikkelingen. Heb je een vraag voor onze hoofdredacteur? Stel ze in de reacties op Facebook!