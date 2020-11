Steven Van Gucht: “Eerste grote vaccinatieperiode tegen coronavirus tussen maart en juni”

Het coronavaccin komt er wellicht pas tegen de lente van 2021, dat heeft viroloog Steven Van Gucht zopas bevestigd. Vermoedelijk tussen maart en juni komt er een eerste grote vaccinatiecampagne.

Er zijn nog altijd klinische studies aan de gang voor het nieuwe vaccin. Als die achter de rug zijn en als veilig worden beschouwd, kan het vaccin worden goedgekeurd voor menselijk gebruik. Aanvankelijk werd op begin 2021 gemikt, maar dat lijkt niet haalbaar.

“We rekenen nu op de lente van volgend jaar”, zegt Steven Van Gucht.

“Tussen maart en juni hopen we een eerste grote vaccinatiecampagne te kunnen beginnen. Uiteraard zullen we niet genoeg vaccin hebben om onmiddellijk iedereen te helpen. Daarom wordt gestart met de meeste kwetsbare groepen. Alle zorgverleners in de eerste plaats. Daarvoor zijn zo’n 500.000 dosissen nodig. Nadien komen de hoge risicogroepen. Mensen met onderliggende aandoeningen zoals onder meer hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas….”

Pas dan komt de rest van de bevolking aan de beurt.