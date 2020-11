Positieve trend in coronacijfers houdt aan, maar dinsdag nog record ziekenhuisopnames

“Begin deze week zagen we de eerste lichtpuntjes. Die trend lijkt zich door te zetten. De besmettingscijfers stabiliseren, de ziekenhuisopnames stijgen minder snel. Deze vertraging komt geen dag te vroeg”, zo zei viroloog Steven Van Gucht van Sciensano op woensdagmiddag.

Er is dinsdag een recordaantal van 877 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 39 procent hoger dan op de piek uit de eerste golf. Op intensieve zorg liggen er nu 1.351 coronapatiënten. Ook dat is hoger dan de piek tijdens de eerste golf. Dat bleek woensdag op de persbriefing van het crisiscentrum over het coronavirus.

“Toch houdt de positieve trend in de coronacijfers aan die eerder deze week was ingezet: het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert en de ziekenhuisopnames stijgen minder snel”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Ziekenhuisopnamen

De voorbije zeven dagen waren er gemiddeld 692 nieuwe ziekenhuisopnames per dag (+26 procent). De stijging is nog het sterkst in Vlaanderen (+40 procent). Er liggen nu 7.485 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 1.351 dus op intensieve zorg. Hun aantal blijft doorstijgen, met 48 procent op weekbasis, of een verdubbeling om de 12 dagen, net zoals voor de ziekenhuisopnames een iets tragere stijging dan de voorbije dagen.

“We verwachten dat het aantal patiënten op intensieve zorg nog zal toenemen. Maar hopelijk blijven we onder de maximumcapaciteit. Voorspellingen spreken momenteel van een maximumbezetting van 1.800 bedden op intensieve zorg binnen twee weken. Momenteel blijft de situatie wel nog bijzonder onrustwekkend, vooral in Luik en Henegouwen. In Vlaanderen is er vooral een stijging in Oost-Vlaanderen”, zei Steven Van Gucht, de interfederale woordvoerder over het coronavirus, die het belang benadrukte om de coronamaatregelen te blijven naleven.

Het aantal overlijdens bedraagt momenteel gemiddeld 136 per dag. Vorige vrijdag was er een piek van 178 overlijdens. Op weekbasis is er een stijging met 122 procent, of een verdubbeling om de zes dagen.

Goed verluchten

Het aantal nieuwe besmettingen tot slot daalt licht met 4 procent op weekbasis, tot 14.235,4 per dag in de periode van 25 tot 31 oktober, de laatste waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn. Die daling kan slechts deels verklaard worden doordat geen asymptomatische personen meer worden getest, zei Van Gucht. Er zijn nu ook in Antwerpen, Limburg en Luik dalingen merkbaar, nadat die eerder al in het centrum van het land waren waargenomen. De grootste stijging is in West-Vlaanderen (+13 procent).

De virologen wezen er ook op hoe belangrijk het is om je woning goed te verluchten om te vermijden dat het virus zich via de lucht verspreidt. En om het toilet goed te reinigen en het deksel dicht te doen bij het spoelen.