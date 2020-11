Verschillende arrestaties in Seattle, ook protest in Los Angeles en Washington

Het is onrustig geweest op enkele plaatsen in de Verenigde Staten op de verkiezingsavond. De politie in Seattle heeft acht mensen gearresteerd na late demonstraties en marsen in de stad. Ook in Washington en Los Angeles kwamen mensen op straat. In Charlotte, North Carolina, werd een man gearresteerd omdat hij gewapend patrouilleerde nabij een stembureau.

In de hoofdstad Washington D.C. protesteerden honderden mensen op Black Lives Matter Plaza, in de buurt van het Witte Huis. Het gros van hen waren om hun steun te betuigen aan Joe Biden. Het protest begon gemoedelijk, het hele gebeuren baadde in een soort festivalsfeer. De aanwezigen hoopten op een klinkende overwinning, maar naarmate duidelijk werd dat een landslide niet langer mogelijk was, sloeg de sfeer om. Volgens de zender NBC werden drie mensen opgepakt bij twee incidenten.

In Seattle was er protest, maar volgens The Seattle Times was dit protest eerder gericht tegen politiegeweld en wilden Black Lives Matters-activisten het momentum van de verkiezingsnacht aangrijpen om hun boodschap kracht bij te zetten. Het kwam tot kleine opstootjes en de politie van Seattle zei dat onder de gearresteerde mensen iemand was die spijkers in een weg had geslagen en een ander die over een politiebarricade reed. Ook wierpen demonstranten op straat barricades op.

In Los Angeles pakte de politie dan weer 40 mensen op omdat ze treinsporen blokkeerden en de omgeving niet wilden verlaten.

En ook in Charlotte, North Carolina, werd het even grimmig. Daar is een gewapende man gearresteerd die naar eigen zeggen patrouilleerde in de buurt van een stembureau. Openbare wapendracht is in de staat legaal en de man had een vergunning voor het semiautomatische wapen. Omdat verschillende mensen zich geïntimideerd voelden, is de man opgepakt en weggevoerd.