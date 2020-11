De presidentsverkiezingen winnen en op hetzelfde moment de Senaat verliezen: “Het is het toppunt van de verdeeldheid”

De Amerikaanse verkiezingen hebben bij momenten iets weg van het betere gezelschapsspel. Wie president wordt, weten we voorlopig niet, maar het lijkt erop dat de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat zullen houden. “Daar had ik al voor gewaarschuwd. Er zijn nogal wat Republikeinen die in de presidentsverkiezingen voor Biden stemmen, maar wel voor een Republikeinse senator.”