Opnieuw twee zeehondenpups vrijgelaten: “Enorme voldoening voor verzorgers”

Blankenberge - Woensdagochtend werden opnieuw twee zeehondenpups vrijgelaten. Janine en Ricky spoelden afgelopen zomer aan en zijn nu voldoende hersteld om zelf op vis te jagen.

Het is de tweede zeehondenvrijlating op korte tijd, want ook twee weken geleden werd een pup vrijgelaten in Blankenberge. Met Janine en Ricky die opnieuw naar zee mochten, loopt het zeehondenopvangcentrum van Sea Life verder leeg: nu worden daar nog maar twee beestjes verzorgd.

“We zijn écht fier bij iedere vrijlating. Ons team zet zich dag in dag uit in voor deze dieren”, zegt Scott Hadley, hoofddierenverzorger. “Het oplappen van de dieren gebeurt momenteel achter gesloten deuren door de nieuwe coronamaatregelen. Enkel het buitengedeelte van Sea Life is open. Het opvolgen van de zeehondjes kan nu enkel via Facebook.”

Emotioneel moment

“Of we nu bezoekers hebben of niet, de zorg van de dieren gaat door”, stelt Hadley. “Ze terug gezond mogen vrijlaten in zee, is telkens weer een emotioneel moment. Dat geeft bakken voldoening. Op dit moment verblijven er nog twee andere zeehondenpups in ons opvangcentrum. Ik verwacht dat zij ook goed gaan herstellen en deze winter terug naar zee mogen.”

Om alle zorgen te garanderen in tijden van corona, werd het team in Sea Life opgedeeld in twee groepen. Team A komt niet in contact met team B, zodat de zorg voor de dieren gegarandeerd kan worden als er een besmetting is bij een van de teams. Wie dat wil, kan het zeehondenopvangcentrum altijd steunen. “Het opvangcentrum wordt niet gesubsidieerd”, besluit Hadley. “Giften onder de vorm adopties of het trakteren van een lunch, zijn altijd welkom.”

www.visitsealife.com/blankenberge