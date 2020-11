Aardbeving Egeïsche Zee: Reddingswerkers stoppen zoektocht naar overlevenden

Turkse reddingswerkers zijn gestopt met het zoeken naar overlevenden na de aardbeving van vrijdag in de Egeïsche Zee. Dat meldt persagentschap DPA. Bij de aardbeving vielen al zeker 115 doden en 1.035 gewonden.

De bijna 8.000 reddingswerkers hebben de voorbije dagen bijna al het puin verwijderd. In totaal werden er sinds vrijdag 107 mensen gered, aldus de autoriteiten in het Turkse Izmir. Vier van hen verkeren nog in kritieke toestand. In totaal raakten bij de aardbeving 1.035 mensen gewond.

Volgens de minister van Milieu wordt in Izmir binnenkort gestart met de heropbouw van woningen. De nieuwe appartementsgebouwen moeten binnen een jaar klaar zijn. Momenteel wordt er gebouwd aan duizend tijdelijke opvanglocaties. De burgemeester van Izmir zei eerder dat 15.000 mensen hun huis zijn kwijtgeraakt door de zware beving. Voor deze mensen zijn 4.600 tenten en 17.000 tijdelijke bedden opgezet.